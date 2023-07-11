У РФ заявили, що це змусить них "приймати контрзаходи".

У президента РФ Володимира Путіна блискавично прокоментували рішення Франції поставити Україні ракети дальнього радіусу дії.

"Ще тільки належить прояснити і з'ясувати, про який радіус ураження йдеться. Це, з нашої точки зору, помилкове рішення, загрожує наслідками для української сторони. Тому що, природно, це змусить нас приймати контрзаходи", - сказав прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

Він заявив, рішення Парижа не вплине на хід "російської спецоперації", воно здатне лише "погіршити долю київського режиму".

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Передачі Україні Францією далекобійних ракет Scalp

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що його країна почне поставки для України ракет великого радіус дії. Про це Макрон сказав по прибуттю на саміт лідерів НАТО у Вільнюсі. Ці ракети повинні дозволити силам оборони України оборонятися.

Він не надав детальну інформацію про тип ракет та їх кількість. У той же час, видання Le Monde повідомляє, що Франція передасть Україні крилаті ракети Scalp.

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