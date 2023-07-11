Ймовірно, йдеться про крилаті ракети дальнього радіуса дії Scalp.

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що його країна розпочне постачання для України ракет великого радіуса дії.

Як повідомляє телеканал France 24, про це Макрон сказав по прибуттю на саміт лідерів НАТО у Вільнюсі.

Ці ракети мають дозволити Силам оборони України оборонятися.

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"Я вирішив збільшити постачання озброєння і техніки, аби надати українцям можливість наносити глибокі удари, при цьому, дотримуючись нашої доктрини допомагати Україні обороняти її територію", - сказав Макрон.

Він не надав детальну інформацію про тип ракет і їхню кількість. Водночас, видання Le Monde повідомляє, що Франція передасть Україні крилаті ракети Scalp.

Як зазначає видання BFM, Scalp - це французька версія британських ракет Storm Shadow, які Великобританія вперше передала Україні у травні. Дальність польоту Storm Shadow становить щонайменше 250 кілометрів - це найдальнобійніша зброя, яку Київ отримував з початку війни.

Далекобійні ракети для Україні - деталі

Раніше у медіа з'явилася інформація, що Франція розгляне можливість передачі Україні ракет Scalp у зв'язку з рішенням Великої Британії постачати Україні ракети Storm Shadow.

Українські військові підтвердили удари по мостах в районі Чонгара ракетами Storm Shadow. Їх дальність становить 250 кілометрів.

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