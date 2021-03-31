Пєсков заявив, що в Кремлі стурбовані у зв'язку із зростанням напруженості на Донбасі.

У Кремлі заявили, що «провокаційні дії» Києва можуть призвести до відновлення «громадянської війни» в Україні.

Читайте такожРозмова Путіна, Меркель та Макрона: у Кремлі зробили заяву

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков.

Коментуючи висловлювання російських експертів про те, що президент Володимир Зеленський «зрівнявся» в своїй політиці з попередником Петром Порошенком, Пєсков заявив:

«Дивіться, Зеленський є главою Української держави. Ми пам'ятаємо, що військові дії, агресія українських Збройних Сил проти свого ж народу почалася в той час, коли главою Української держави був Порошенко. Тому ми висловлюємо стурбованість у зв'язку зі зростанням напруженості й висловлюємо стурбованість, що так чи інакше українська сторона може піти на провокаційні дії, які призведуть до війни. Звичайно, дуже не хотілося б це побачити».

На уточнення, чи йдеться про війну на Донбасі, Пєсков заявив: «Я маю на увазі громадянську війну, яка там вже була - яка ж ще?».

Розмова Путіна, Меркель та Макрона: що відомо

30 березня Меркель і Макрон під час відеоконференції з Путіним закликали Росію взяти на себе зобов'язання щодо стабілізації режиму припинення вогню на Донбасі.

31 березня в Міністерстві закордонних справ України заявили, що коментувати наративи Кремля немає сенсу, а також закликали РФ припинити перекладати відповідальність на інших і дотримуватися режиму припинення вогню.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Роман Цимбалюк