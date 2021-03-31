Володимир Путін провів відеоконференцію з Федеральним канцлером ФРН Ангелою Меркель і Президентом Франції Еммануелем Макроном.
Читайте такожУкраїна підтримала санкції ЄС проти чиновників Росії за звільнення НавальногоПро це повідомляється на сайті Кремля.
Путін заявив, що Україна повинна виконувати всі досягнуті домовленості, в які входять "налагодження прямого діалогу з Донецьком і Луганськом" і "врегулювання правових аспектів особливого статусу Донбасу".
Також він заявив, що саме Україна провокує ескалацію збройного протистояння.
"З російського боку виражена серйозна заклопотаність у зв'язку з провокованою Україною ескалацією збройного протистояння на лінії зіткнення і фактичною відмовою від виконання узгоджених в липні 2020 року в контактній групі "додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.
Політики обговорили перспективи реєстрації в ЄС російської вакцини "Супутник V", ситуацію в Лівії, іранську ядерну програму і відносини між Росією і ЄС.
При обговоренні ситуації в Білорусії Путін сказав про "неприпустимість зовнішнього втручання у внутрішні справи суверенної держави". Також він дав "відповідні роз'яснення об'єктивних обставин справи" опозиціонера Навального.
Раніше стало відомо, що Кремль хоче обговорити ситуацію на Донбасі з Меркель і Макроном, але без Зеленського.
У МЗС України заявили, що досягти результатів можна тільки в повному складі Нормандського формату.
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