Путін заявив, що саме Україна провокує ескалацію збройного протистояння.

Володимир Путін провів відеоконференцію з Федеральним канцлером ФРН Ангелою Меркель і Президентом Франції Еммануелем Макроном.

Читайте такожУкраїна підтримала санкції ЄС проти чиновників Росії за звільнення НавальногоПро це повідомляється на сайті Кремля.

Путін заявив, що Україна повинна виконувати всі досягнуті домовленості, в які входять "налагодження прямого діалогу з Донецьком і Луганськом" і "врегулювання правових аспектів особливого статусу Донбасу".

Також він заявив, що саме Україна провокує ескалацію збройного протистояння.

"З російського боку виражена серйозна заклопотаність у зв'язку з провокованою Україною ескалацією збройного протистояння на лінії зіткнення і фактичною відмовою від виконання узгоджених в липні 2020 року в контактній групі "додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Політики обговорили перспективи реєстрації в ЄС російської вакцини "Супутник V", ситуацію в Лівії, іранську ядерну програму і відносини між Росією і ЄС.

При обговоренні ситуації в Білорусії Путін сказав про "неприпустимість зовнішнього втручання у внутрішні справи суверенної держави". Також він дав "відповідні роз'яснення об'єктивних обставин справи" опозиціонера Навального.

Раніше стало відомо, що Кремль хоче обговорити ситуацію на Донбасі з Меркель і Макроном, але без Зеленського.

У МЗС України заявили, що досягти результатів можна тільки в повному складі Нормандського формату.

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Автор: Людмила Жерновська