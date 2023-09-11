В акаунті Pop Base в соцмережі X повідомили, що дитина отримала ім'я Техно Механікус.

Мільярдер Ілон Маск підтвердив народження своєї десятої дитини. Його назвали Техно Механікус. У біографії бізнесмена, фрагмент якої публікує The New York Times, повідомляється, що дитина народилася, ще коли Маск був у стосунках з канадською співачкою Граймс, яка народила йому двох дітей.

За даними NYT, цей хлопчик народився від сурогатної матері в червні 2022 року. Офіційне ім'я дитини - Техно Механікус Маск, а його прізвисько - Тау.

Таке прізвисько ймовірно було навіяно "грецькою буквою, що позначає ірраціональне число, рівне подвоєному числу Пі", припускає біограф Маска.

Відео дня

В акаунті Pop Base в соцмережі X (колишній Twitter) повідомили, що дитина отримала ім'я Техно Механікус. Маск цю інформацію підтвердив, відповівши постом такого змісту: "Тау Техно Механікус. Окружність/діаметр".

Граймс в Твіттері прокоментувала опубліковане фото Маска з дітьми. Пізніше дівчина принесла вибачення за свій твіт.

"Скажи Ілону, щоб дозволив мені побачити мого сина, або, будь ласка, відповів моєму адвокату. До цього моменту мені навіть не дозволили побачити фото цих дітей, незважаючи на ситуацію, яка повністю розірвала мою сім'ю", - написала вона.

Діти Маска і Граймс

Граймс і Маск розлучилися в 2022 році. Всього у Маска 10 визнаних біологічних дітей від трьох різних жінок. Ні Граймс, ні Маск не оголошували, що чекають дитину. У пари є ще двоє спільних дітей-хлопчик (народився у травні 2020 року) і дівчинка (народилася в грудні 2021 року). Їх звуть X Æ A-Xii (читається "екс Еш Ей-Твелв") і Екса Дарк Сідерель.

Принаймні, саме так їх назвали після народження. Граймс говорила в одному з інтерв'ю, що дочка звуть просто Y (читається як "Вай", співзвучно англійської Why? - "Чому?").

Вас також можуть зацікавити новини: