Засновник і глава компаній Tesla і SpaceX, підприємець Ілон Маск показав обличчя сина на ім'я X AE a-Xii, який трохи подорослішав.
Нова публікація була розміщена на офіційній сторінці Маска в Twitter.
"Друге останнє царство", - підписав фото американець.
У коментарях почали жартувати з приводу виразу обличчя малюка.
"Пограй зі мною, поговори по телефону пізніше", - прокоментував один з підписників. "Майбутній принц Марса", - підписав фото інший.
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Нагадаємо, що хлопчик з'явився на світ 4 травня минулого року. Спочатку сина мільярдер і його дівчина, канадська співачка Граймс, хотіли назвати X Æ A-12 (Екс Еш Ей-Твелв), але пізніше скорегували його на X Æ A-Xii. Від попереднього шлюбу у Ілона Маска є ще п'ятеро дітей.
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