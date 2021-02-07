Від попереднього шлюбу у Ілона Маска є ще п'ятеро дітей.

Засновник і глава компаній Tesla і SpaceX, підприємець Ілон Маск показав обличчя сина на ім'я X AE a-Xii, який трохи подорослішав.

Нова публікація була розміщена на офіційній сторінці Маска в Twitter.

"Друге останнє царство", - підписав фото американець.

У коментарях почали жартувати з приводу виразу обличчя малюка.

"Пограй зі мною, поговори по телефону пізніше", - прокоментував один з підписників. "Майбутній принц Марса", - підписав фото інший.

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Нагадаємо, що хлопчик з'явився на світ 4 травня минулого року. Спочатку сина мільярдер і його дівчина, канадська співачка Граймс, хотіли назвати X Æ A-12 (Екс Еш Ей-Твелв), але пізніше скорегували його на X Æ A-Xii. Від попереднього шлюбу у Ілона Маска є ще п'ятеро дітей.

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Автор: УНІАН