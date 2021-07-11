На 101 місце в парламенті балотуються кандидати від 20 політичних партій, 2 виборчих блоки і незалежний кандидат.

В Молдові о 7 ранку відкрилися виборчі дільниці, проходять дострокові парламентські вибори.

Як повідомляє Point.md, на 101 місце в парламенті балотуються кандидати від 20 політичних партій, 2 виборчих блоки і незалежний кандидат. Щоб вибори визнали такими, що відбулися, в них має брати участь не менше 1/3 від загального числа виборців.

Всього відкрилося 2150 виборчих дільниць. Серед них - 150 за кордоном, ще 41 - для громадян, які проживають на лівому березі Дністра.

Виборчі дільниці будуть відкриті до 21: 00. Якщо на дільниці утворилася черга, то виборче бюро може прийняти рішення про продовження періоду голосування максимум на дві години.

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Головними суперниками на виборах вважаються проєвропейська партія «Дія і солідарність» президента Маї Санду, а також Партія соціалістів на чолі з екс-президентом Ігорем Додоном, який орієнтується на Росію.

Президент Санду призначила дострокові парламентські вибори, оскільки через політичну кризу в країні не вдалося сформувати новий уряд.

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Автор: Дмитро Захаров