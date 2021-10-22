Передбачається, що режим НС дозволить обійти деякі процедури, передбачені законом, щоб прискорити закупівлю газу з альтернативних джерел.

У Молдові депутати парламенту проголосували за введення в країні режиму надзвичайного стану строком на 30 днів - з 22 жовтня до 20 листопада.

Про це повідомляє видання Point.md.

Відзначається, що сьогодні, 22 жовтня, в Молдові відбулося засідання комісії з надзвичайних ситуацій, члени якої запропонували уряду ввести в країні режим НС.

Після цього відбулося засідання уряду, де ця ініціатива була схвалена.

Читайте такожВ Іспанії врятували 4 собак, які на місяць потрапили в лавовий полон (відео)Потім прем'єр-міністр Наталія Гаврилиця прийшла на пленарне засідання парламенту, на якому попросила про введення надзвичайного стану в енергетиці і обґрунтувала його необхідність. Виступаючи в парламенті, прем'єр зазначила, що режим НС дозволить обійти деякі процедури, передбачені законом, щоб прискорити закупівлю газу з альтернативних джерел.

Під час надзвичайного стану Комісія з надзвичайних ситуацій Республіки Молдова видасть положення про реалізацію наступних заходів:

встановлення особливого режиму закупівлі природного газу в прискореному режимі; виділення фінансових коштів для забезпечення закупівлі необхідних обсягів природного газу;

прийняття необхідних рішень для забезпечення оперативних дій по забезпеченню природним газом, у тому числі шляхом відступу від нормативних положень; при необхідності раціоналізація споживання природного газу та інших енергоресурсів;

ухвалення рішень, що надають право постачальникам і дистриб'юторам діяти з метою купівлі, транспортування і розподілу природного газу по всій країні; координація діяльності засобів масової інформації з:

а) інформування населення про причини та масштаби надзвичайної ситуації, про вжиті заходи щодо запобігання небезпеки, ліквідації наслідків цієї ситуації та захисту населення;

б) ознайомлення населення з правилами поведінки в надзвичайній ситуації; створення оперативних інструментів збору платежів від споживачів за використаний природний газ; виконання інших необхідних дій для запобігання, зменшення та усунення наслідків нестачі природного газу, що призвела до введення надзвичайного стану.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Леся Лещенко