Надзвичайний стан впроваджується на смузі завширшки три кілометри вздовж кордону з Білоруссю на 30 днів.

Президент Польщі Анджей Дуда підписав розпорядження про запровадження режиму надзвичайного стану на прикордонних з Білоруссю територіях.

Про це повідомляє "Польське радіо" з посиланням на речника глави держави Блажея Спихальського.

"Сьогодні, щойно, власне, президент ухвалив рішення про видання розпорядження про впровадження виняткового стану на терені, поданому в пропозиції Ради міністрів. Зараз це розпорядження висилається до публікації в (урядовому часописі - УНІАН) "Dziennik Ustaw". Його також, звісно, висилають пані голові Сейму, оскільки, відповідно до Конституції, це розпорядження має пройти голосування і обговорення у польському парламенті", - розповів Спихальський.

Згідно з документом, надзвичайний стан впроваджується на смузі завширшки три кілометри вздовж кордону з Білоруссю на 30 днів. Таким чином він стосуватиметься 183 населених пунктів - 115 у Підляському воєводстві та 68 у Люблінському.

Читайте такожЛитовські прикордонники показали, як білоруські силовики женуть мігрантів через кордон (відео)Як пише Rzeczpospolita, режим надзвичайного стану передбачає, зокрема, заборону на масові зібрання, фото та відеозйомку певних об'єктів або ділянок, а також обмеження на відвідування деяких територій та доступу до публічної інформації про діяльність в зоні надзвичайного стану у зв’язку з охороною державного кордону та протидії нелегальній міграції.

При цьому жителі старші 18 років у громадських місцях мають носити з собою документ, що посвідчує особу, а школярі до 18 років - учнівський квиток.

Проблема мігрантів з Білорусі

У кількох країнах Європи спостерігається приплив нелегальних мігрантів з території Білорусі. Так, у Литві від початку липня вже оголошено надзвичайну ситуацію, на кордоні почалося будівництво огорожі, яку надалі планують зміцнити.

У міграційній кризі балтійська республіка звинувачує Мінськ. Своєю чергою білоруська влада заявляла, що справляються з охороною кордону в належній мірі.

Литовська влада обіцяє виплачувати по 300 євро нелегальним мігрантам, якщо ті добровільно залишатимуть країну.

Водночас Польща готується до провокацій на своєму кордоні з Білоруссю через заплановані російсько-білоруські військові навчання "Захід-2021".

Автор: Катерина Комолова