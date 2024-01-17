Кулеба наголосив, що війна триває, і треба ухвалювати рішення щодо підтримки України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що крайній термін схвалення допомоги від США, аби затримка не вплинула на ситуацію на полі бою, – це кінець січня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав під час участі в панельній дискусії щодо змін глобального контексту у Давосі. Зокрема, у глави МЗС запитали, якими будуть наслідки, якщо Конгрес США не схвалить запит президента Джо Байдена на виділення додаткового фінансування для України сумою близько 61 млрд доларів.

"З фінансової точки зору, звичайно, це дуже важливо, тому що дозволить нам продовжувати зміцнювати нашу армію. Це допоможе і нашій макрофінансовій стабільності. Але ця допомога також дуже важлива політично, бо дасть нам дуже чітке послання, що США залишаться з нами", – сказав Кулеба.

Міністр вказав на дуже шкідливі політичні наслідки, якщо Україну залишать без допомоги. Він додав, що в США не ставлять під сумнів питання щодо підтримки України, але основна увага Конгресу стосується обговорення внутрішніх питань – зокрема, безпеки південного кордону з Мексикою.

При цьому, як відзначив Кулеба, війна триває і треба ухвалювати рішення щодо підтримки України. За його словами, крайній термін для затвердження необхідної допомоги, аби затримка не вплинула на ситуацію на полі бою, –це кінець січня.

"Кінець січня. Це нам кажуть американські партнери. І всі інші з різних політичних спектрів", – резюмував Кулеба.

Допомога Україні від США: це варто знати

Президент США Джо Байден запросив лідерів Конгресу на зустріч у Білому домі, щоб обговорити свій запит на фінансування України, Ізраїлю та кордону.

Білий дім ще в жовтні 2023 року запросив у Конгресу додаткову фінансову допомогу Україні та Ізраїлю, проте запит так і не був схвалений. Перед новорічними святами республіканці пішли на канікули без остаточного голосування. Наріжним каменем стало питання безпеки американського кордону.

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