Глава МЗС вважає, що від того, хто контролюватиме небо, залежатиме переможець у війні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що пріоритет України у війні на цей рік - отримати перевагу у повітрі над Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав під час участі у панельній дискусії Всесвітнього економічного форуму "На захисті об'єднаного фронту Європи" за участі президентів Польщі Анджея Дуди та Угорщини Катлін Новак.

"У 2024 році, звичайно, пріоритет - це скинути Росію з повітря. Бо той, хто контролює повітряний простір, визначить як і коли завершиться війна. І це потребуватиме надання Україні літаків", - наголосив Кулеба.

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Водночас, глава МЗС відзначив, що передача Україні винищувачів F-16 вже "на стадії реалізації".

Також міністр додав, що з метою перемоги України у війні в додачу до літаків треба надати далекобійні ракети, дрони та системи радіоелектронної боротьби.

Він зазначив, що Україна значно наростила виробництво дронів.

"Якщо усе це надходитиме - ми продовжимо перемагати і продовжимо звільняти (території)", - сказав Кулеба.

За його словами, Україна воює з потужним ворогом, який не спить.

F-16 для України

Як повідомляв УНІАН, Нідерланди розпочали підготовку до передачі Україні перших 18 багатоцільових винищувачів F-16. Загалом Україна має отримати 42 винищувачі F-16 від Нідерландів.

6 січня представник Міністерства оборони Данії через датські ЗМІ розповсюдив заяву про те, що передача перших шести винищувачів F-16 Україні з боку Данії відбудеться не раніше другого кварталу 2024 року. Стверджується, що початково ці літаки планували передати ще до Нового року.

В Міноборони Данії стверджують, що саме Україна все ще не виконала низку умов для того, щоб українські ВПС могли повноцінно використовувати ці винищувачі. Однак які саме умови не виконала Україна – не уточнюється.

Навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16 вже розпочалися.

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