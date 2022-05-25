Анналена Бербок розкрила тактику Путіна.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала союзників України не піддаватися втомі від війни.

Про це вона заявила після зустрічі Ради держав Балтійського моря (CBSS).

"Ми досягли моменту втоми. Але санкції проти Росії та допомога Україні мають бути збережені. Зростаючий скептицизм також пов'язаний з тим, що агресивна війна Росії веде до підвищення цін на енергоносії та продовольство. Але саме таку тактику використовує президент Росії Владімір Путін. Ось чому так важливо продовжувати підтримувати Україну", – сказала Бербок.

Дипломат підкреслила, що Швеція та Фінляндія скоро стануть членами НАТО попри позицію Туреччини.

Нагадаємо, 17 травня Росія заявила про вихід із Ради держав Балтійського моря, хоча її відсторонили від участі у діяльності Ради ще на початку березня через широкомасштабне вторгнення в Україну.

Раніше Бербок заявляла, що "Євросоюз повинен бути готовим роками підтримувати санкційний тиск на Росію". Також очільниця МЗС висловлювала рішучу позицію щодо військової допомоги Україні.

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