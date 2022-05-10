Анналена Бербок прибула до Києва з робочим візитом.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок повідомила, що вони працюють над тим, щоб Україна отримувала найсучасніше озброєння.

"Ми будемо посилено підтримувати вашу країну і у військовому плані. Це означає, що до того, що ми вже постачали, ми за декілька днів розпочнемо підготовку українських солдатів, навчатимемо користуванню самохідними гаубицями. Ми працюємо з німецькими підприємствами над тим, щоб Україна отримувала найсучасніше озброєння та могла захищати свої міста від майбутніх нападів", – сказала Бербок під час пресконференції у Києві.

Раніше Бербок зазначала, що "світ більше ніколи не зможе покладатися на обіцянки Путіна".

6 травня в Україну прибули німецькі самохідні гаубиці в кількості сім штук. США підтвердили, що вони вже доставили в Україну "майже всі обіцяні гаубиці". Також Німеччина прийняла рішення передати Україні 50 зенітних систем Gepard.

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