Трамп впевнений, що у разі перемоги на виборах у США зможе врегулювати війну в Україні і "зупинити хаос на Близькому Сході".

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що Третя світова війна може розпочатися через три-чотири місяці.

Про це Трамп заявив під час мітингу у Каліфорнії. У своїй заяві він також згадав про війну в Україні.

"У нас проблема. Я дійсно турбуюся про наступні три місяці, правда. Я турбуюся про наступні 3,5-4 місяці. Ми опинимося у світовій війні через це, через людей, які у нас є", - сказав він.

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Він висловив впевненість, що у разі перемоги на виборах у США зможе врегулювати війну в Україні і "зупинити хаос на Близькому Сході".

Інша заява Трампа про Третю світову війну

Наприкінці літа колишній президент США і кандидат на пост американського лідера від Республіканської партії Дональд Трамп відреагував на наступальну операцію українців на території Курської області РФ.

"Подивіться, що відбувається в Україні. Вони хлинули в Росію. Буде Третя світова війна", - стверджував кандидат у президенти США.

Крім того, наприкінці липня Дональд Трамп також робив заяву щодо Третьої світової - тоді він сказав, що якщо не переможе на виборах у США (заплановані на 5 листопада), то велика війна може вибухнути на Близькому Сході.

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