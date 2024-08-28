Кандидат у президенти США поділився тривожним прогнозом під час виступу перед членами Асоціації національної гвардії Штатів.

Колишній президент США і кандидат на пост американського лідера від Республіканської партії Дональд Трамп відреагував на наступальну операцію українців на території Курської області РФ.

Наступальні дії української сторони американський політик прокоментував у Детройті, виступаючи перед членами Асоціації національної гвардії Штатів, пише Independent. За словами республіканця, дії наших сил у Росії можуть спровокувати Третю світову.

"Подивіться, що відбувається в Україні. Вони хлинули в Росію. Буде Третя світова війна", - стверджував кандидат у президенти США.

Відео дня

Нагадаємо, наприкінці липня Дональд Трамп уже робив заяву щодо Третьої світової - тоді він сказав, що якщо не переможе на виборах у США (заплановані на 5 листопада), то велика війна може вибухнути на Близькому Сході.

Триває війна в Україні - новини, які вже опубліковано

Збройні сили України на початку серпня почали звільняти Курську область. 27 числа головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поділився, що вже звільнено 100 російських населених пунктів.

Раніше керівництво Росії не раз погрожувало застосуванням ядерної зброї в разі порушення так званих "червоних ліній", зокрема, територіальної цілісності РФ.

У День Незалежності України, який святкували 24 серпня, президент Володимир Зеленський заявив, що "хворий дід" з Красної площі не буде диктувати нам якісь свої "червоні лінії".

Вас також можуть зацікавити новини: