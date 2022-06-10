Вирок буде оголошено в листопаді або грудні цього року.

У Нідерландах завершився судовий розгляд у справі про збиття літака рейсу MH17 на Донбасі в липні 2014 року.

Про це в Twitter повідомила Спільна слідча група.

"Сьогодні був останній день судового процесу MH17", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що вирок буде оголошено в листопаді або грудні цього року.

Рейс MH17:

17 липня 2014 року літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою Росією територією Донецької області. Загинули всі 298 осіб, що знаходилися на борту. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

24 травня 2018 року Міжнародна слідча група надала додаткові докази ключової ролі Росії в катастрофі рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс "Бук", пострілом з якого був збитий літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил РФ, що дислокується в Курську.

19 червня 2019 року спільна слідча група заявила, що першими чотирма підозрюваними у трагедії рейсу МН17 є російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який влітку 2014 року був так званим "міністром оборони ДНР", російський генерал Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), який керував "розвідкою ДНР", Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), який у 2014 році був "головою 2-го відділу ГРУ "ДНР", а також Леонід Харченко (позивний "кріт"), який був ватажком "розвідувального батальйону" бойовиків.

В окружному суді Гааги з 9 березня 2020 року тривав судовий процес над цими чотирма обвинуваченими. Особисто жоден з них у судових слуханнях участі не брав.

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