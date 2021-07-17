В ЄС наполягають на притягненні до відповідальності осіб, причетних до збиття літака.

У Європейському Союзі очікують на визнання Росією відповідальності за збиття літака рейсу MH17 "Малайзійських авіаліній" над окупованою РФ територією Донецької області.

Про це йдеться у заяві віце-президента Європейської комісії, високого представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля з нагоди сьомих роковин збиття "Боїнга".

"17 липня ми вшановуємо сьомі роковини збиття пасажирського літака рейсу MH17 "Малайзійських авіаліній", внаслідок чого загинули 298 людей 17-ти національностей. Європейський Союз продовжує відчувати глибоке співчуття до всіх, хто втратив своїх рідних і близьких", - йдеться у заяві.

"Європейський Союз ще раз наголошує на повній підтримці усіх заходів, спрямованих на встановлення істини, досягнення справедливості для 298 жертв збитого рейсу MH17 та їхніх найближчих родичів і наполягає на притягненні до відповідальності причетних до вчинення злочину згідно з Резолюцією № 2166 Ради безпеки ООН", - сказано у заяві.

"Посилаючись на свої попередні заяви, Європейський Союз відзначає всі кроки, що були здійснені у цьому контексті, та очікує, що Росія визнає свою відповідальність і повністю співпрацюватиме в рамках зусиль зі встановлення відповідальних за вчинення злочину, зокрема, в рамках тристоронніх переговорів щодо збиття рейсу MH17 між Австралією, Нідерландами та Російською Федерацією", - наголосив Боррель.

Збиття літака рейсу MH17 на Донбасі

17 липня 2014 року літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий над окупованою Росією територією Донецької області. Загинули всі 298 осіб, які перебували на борту. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

24 травня 2018 року міжнародна слідча група надала додаткові докази ключової ролі Росії в катастрофі рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс "Бук", пострілом з якого був збитий літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, що дислокується в Курську.

19 червня 2019 року спільна слідча група заявила, що першими чотирма підозрюваними в трагедії рейсу МН17 є російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який влітку 2014 року був так званим "міністром оборони ДНР", російський генерал Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), який керував "розвідкою ДНР", Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), який у 2014 році був "головою 2-го відділу ГРУ "ДНР", а також Леонід Харченко (позивний "Крот"), який був ватажком "розвідувального батальйону" бойовиків.

В Окружному суді Гааги з 9 березня 2020 року триває судовий процес над цими чотирьма обвинуваченими у справі МН17. Особисто жоден з них у судових слуханнях участі не бере.

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Автор: Віталій Саєнко