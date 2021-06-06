Влада заблокувала соцмережу на території країни, а тим, хто вирішить заходити через VPN, загрожують наслідки.

Генеральний прокурор і міністр юстиції Нігерії Абубакар Маламі наказав притягати до відповідальності порушників заборони на використання Twitter у країні.

Про це пише нігерійська The Daily Post.

Заборона, накладена урядом, набула чинності в суботу, 5 червня, проте жителі Нігерії почали користуватися VPN, щоб обходити блокування платформи.

Маламі закликав владу серйозно зайнятися судовим переслідуванням порушників. Прес-служба міністра повідомляє, що прокуратурі у співпраці з Міністерством комунікацій та іншими відповідальними відомствами слід почати негайно притягати порушників до відповідальності.

Блокування Twitter у Нігерії

Нігерійська влада на невизначений термін заблокувала Twitter на території країни. Своє рішення вона пояснила тим, що платформа нібито використовується для підриву існування Нігерії.

Читайте такожНову онлайн-платформу Трампа закрили назавжди - вона пропрацювала місяцьПри цьому таке рішення з'явилося після того, як Twitter видалив твіт президента Нігерії Мухаммаду Бухарі, де згадувалася громадянська війна 1967-1970 років і у зв'язку з нещодавніми заворушеннями у країні йшлося про те, як поводитися з "тими, хто погано себе веде сьогодні".

"Багато хто з тих, хто сьогодні погано поводиться, занадто молоді, щоб усвідомлювати руйнування і загибель людей під час громадянської війни в Нігерії. Ті з нас, хто провів 30 місяців у полях, хто пройшов через війну, звертатиметься до них тією мовою, яку вони розуміють", - цитує BBC твіт президента.

У Twitter заявили, що публікація порушує правила соціальної мережі й власник облікового запису повинен видалити твіт, провівши при цьому 12 годин у режимі лише читання.

Влада країни розцінює такий крок Twitter як несправедливий.

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Переклад: Катерина Комолова