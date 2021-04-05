Озброєні кулеметами та гранатометами бойовики напали на в'язницю у Нігерії та намагалися захопити арсенал зброї, під час штурму втекли 1 тис. 844 в'язні.
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За даними місцевої влади, штурм в'язниці у штаті Імо почався близько другої години ночі та тривав дві години. Озброєні бойовики звільнили 1 тис. 844 ув'язнених.
Водночас сталися напади на будівлі поліції та військових.
Нападники приїхали в кількох автомобілях та підірвали адміністративний блок в'язниці. Вони також влаштували стрілянину з охороною, використовуючи кулемети, гранатомети та саморобні вибухові установки.
Охорона в'язниці завадила нападникам захопити склад зброї.
Наразі відбувається розслідування інциденту. Поки що достеменно не відомо, хто організував цей напад. Однак поліція обвинувачує в ньому рух "Східна мережа безпеки" - воєнізоване крило регіонального сепаратистського руху.
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