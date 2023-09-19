Танки Abrams скоро будуть на полі бою в Україні, заявив глава Пентагону під час засідання "Рамштайну".

У Німеччині почалося 15-е по рахунку засідання у форматі "Рамштайн". На нього вже прибули міністр оборони Умеров, глава Петагона Ллойд Остін і глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Міллі, передає "Суспільне".

"Час працює проти Путіна", - заявив, відкриваючи зустріч Міністр оборони США Ллойд Остін і пообіцяв, що партнери будуть стояти на боці України стільки, скільки потрібно.

"Це буде чудова зустріч", - сказав журналістам генерал США Марк Міллі перед початком.

Танки Abrams скоро будуть на полі бою в Україні, заявив глава Пентагону під час засідання "Рамштайна". Він також зазначив, що внесок США у військову допомогу Україні "був потужним і залишається таким".

"Тому ми будемо тісно співпрацювати з українськими партнерами, щоб всю допомогу, яку ми надаємо Україні, використовували ефективно і повинно. Ми говоримо про танки Abrams, які вже ось-ось будуть на полі бою в Україні", - сказав Остін.

Це перша зустріч для Рустема Умерова на посаді глави оборонного відомства України.

"Рамштайн"-15 - які очікування

Напередодні засідання на Україні і на Заході все частіше обговорюють, коли ж США зважаться на передачу далекобійних ракет ATACMS. Аналогічного рішення чекають від Німеччини по Taurus.

Частина союзників оголосила про допомогу, не чекаючи зустрічі. Наприклад, Данія надасть найбільший пакет допомоги на понад 800 млн доларів з танками, БМП і зенітними гарматами. А Литва пообіцяла 1,5 млн патронів.

Повідомлялося, що зміна Міністра оборони не вплине на відносини з союзниками. Призначений на цю посаду Рустем Умеров ще минулого тижня зв'язався з американським колегою Ллойдом Остіном. Сторони обмінялися думками щодо нагальних потреб України, обговорили порядок денний "Рамштайну" і домовилися залишатися в тісному контакті.

Зустрічі у форматі "Рамштайн" - деталі

Раніше екс-міністр оборони України Олексій Резніков анонсував чергове засідання Рамштайн. Він уточнив, що зустріч пройде очному форматі з 17 по 24 вересня. Він зазначив, що основні питання Рамштайна не змінилися. Першочерговим пріоритетом залишається посилення протиповітряної оборони України. По-друге, це артилерія і озброєння до неї, а по-третє, це бронетехніка всіх видів.

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