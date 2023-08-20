В серпні засідань у цьому форматі не було.

Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував чергове засідання Рамштайн.

В інтерв'ю журналістці Андріані Кучер міністр уточнив, що зустріч пройде очному форматі з 17 до 24 вересня. Він зазначив, що основні питання Рамштайну не змінилися.

Першочерговим пріоритетом залишається посилення протиповітряної оборони України. По-друге, це артилерія та озброєння до неї, а по-третє, це бронетехніка всіх видів.

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Попри паузу в зустрічах в форматі Рамштайн, український міністр підкреслив, що не можна вважати, що його роль якось скоротилась.

Засідання Рамштайн

З квітня минулого року міністри оборони десятків країн світу проводять зустрічі для обговорення надання Україні військової допомоги. Крайня така зустріч відбулася 18 липня. Коментуючи підсумки заідання міністр оборони Олексій Резніков зауважив, що воно показало непохитну підтримку України з боку партнерів. Він зазначив, що фокус засідання був на засобах ППО, боєприпасах та броні.

А 12 серпня стало відомо, що Київ розглядає можливість скасування безвізового режиму з Ізраїлем і проситиме західних партнерів виключити країну з кола учасників формату "Рамштайн" через "недружні дії щодо України та проросійську позицію на міжнародній арені".

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