6 травня у Німеччині з другої спроби обрали Фрідріха Мерца федеральним канцлером. Також було сформовано новий уряд, пише Spiegel.
Одну з найважливіших для України посад з точки зору військової допомоги зберіг Борис Пісторіус. Він залишився міністром оборони країни. Сам Пісторіус підтримує Україну у війні, а також кілька разів здійснював офіційні візити до нашої країни.
За перебування Бориса Пісторіуса на посаді міністра оборони Україна отримала від Німеччини кілька пакетів військової допомоги, зокрема ППО Patriot, IRIS-T, танки Leopard 2 тощо.
Посаду міністра закордонних справ Німеччини обійняв Йоганн Вадефул (замінить на посаді Анналену Бербок). Він так само підтримує Україну у війні, розпочатій Росією. Після скандальної зустрічі лідерів України та США у Білому домі заступник лідера партії ХДС-ХСС наголошував, що вільна Європа не зрадить українську державу.
Інші міністерства очолили такі політики:
- Віце-канцлер і міністр фінансів – Ларс Клінгбейль (СДПН);
- Міністр економіки – Катріна Райхе (ХДС);
- Міністр закордонних справ – Йоганн Вадефул (ХДС);
- Міністр оборони – Борис Пісторіус (СДПН);
- Міністр внутрішніх справ – Александр Добріндт (ХСС);
- Міністр праці – Бербель Бас (СДПН);
- Міністр транспорту – Патрік Шнідер (ХДС);
- Міністр охорони здоров'я – Ніна Варкен (ХДС);
- Міністр будівництва – Верена Хубертц (СДПН);
- Міністр науки – Дороті Бер (ХСС);
- Міністр освіти та у справах сім'ї – Карін Прін (ХДС);
- Міністр цифрових технологій та модернізації держави – Карстен Вільдбергер;
- Міністр сільського господарства – Алоїс Райнер (ХСС);
- Міністр юстиції – Штефані Хубіг (СДПН);
- Міністр навколишнього середовища – Карстен Шнайдер (СДПН);
- Міністр з питань допомоги у цілях розвитку – Рем Алабалі-Радован (СДПН);
- Федеральний міністр з особливих справ – Торстен Фрай (ХДС).
Варто зазначити, що новий очільник німецького МЗС вже говорив з українським колегою Андрієм Сибігою – наприкінці квітня. Він пообіцяв, що наступний уряд Німеччини збереже і посилить підтримку України.
Зміна влади в Німеччині: не минулося без проблем
6 травня тепер уже канцлера Фрідріха Мерца не змогли затвердити на посаді з першої спроби. Примітно, що сталося це уперше в історії Німеччини.
Лідер Християнсько-демократичного союзу набрав 310 голосів "За" з 316 необхідних. І це при тому, що разом ХДС/ХСС і СДПН, які обʼєдналися в коаліцію мають 328 місць у парламенті.
Пізніше голосування таки пройшло успішно. Мерц набрав 325 голосів парламентаріїв з 316 необхідних.