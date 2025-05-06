На посту міністра оборони залишиться Борис Пісторіус.

6 травня у Німеччині з другої спроби обрали Фрідріха Мерца федеральним канцлером. Також було сформовано новий уряд, пише Spiegel.

Одну з найважливіших для України посад з точки зору військової допомоги зберіг Борис Пісторіус. Він залишився міністром оборони країни. Сам Пісторіус підтримує Україну у війні, а також кілька разів здійснював офіційні візити до нашої країни.

За перебування Бориса Пісторіуса на посаді міністра оборони Україна отримала від Німеччини кілька пакетів військової допомоги, зокрема ППО Patriot, IRIS-T, танки Leopard 2 тощо.

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Посаду міністра закордонних справ Німеччини обійняв Йоганн Вадефул (замінить на посаді Анналену Бербок). Він так само підтримує Україну у війні, розпочатій Росією. Після скандальної зустрічі лідерів України та США у Білому домі заступник лідера партії ХДС-ХСС наголошував, що вільна Європа не зрадить українську державу.

Інші міністерства очолили такі політики:

Віце-канцлер і міністр фінансів – Ларс Клінгбейль (СДПН);

Міністр економіки – Катріна Райхе (ХДС);

Міністр закордонних справ – Йоганн Вадефул (ХДС);

Міністр оборони – Борис Пісторіус (СДПН);

Міністр внутрішніх справ – Александр Добріндт (ХСС);

Міністр праці – Бербель Бас (СДПН);

Міністр транспорту – Патрік Шнідер (ХДС);

Міністр охорони здоров'я – Ніна Варкен (ХДС);

Міністр будівництва – Верена Хубертц (СДПН);

Міністр науки – Дороті Бер (ХСС);

Міністр освіти та у справах сім'ї – Карін Прін (ХДС);

Міністр цифрових технологій та модернізації держави – Карстен Вільдбергер;

Міністр сільського господарства – Алоїс Райнер (ХСС);

Міністр юстиції – Штефані Хубіг (СДПН);

Міністр навколишнього середовища – Карстен Шнайдер (СДПН);

Міністр з питань допомоги у цілях розвитку – Рем Алабалі-Радован (СДПН);

Федеральний міністр з особливих справ – Торстен Фрай (ХДС).

Варто зазначити, що новий очільник німецького МЗС вже говорив з українським колегою Андрієм Сибігою – наприкінці квітня. Він пообіцяв, що наступний уряд Німеччини збереже і посилить підтримку України.

Зміна влади в Німеччині: не минулося без проблем

6 травня тепер уже канцлера Фрідріха Мерца не змогли затвердити на посаді з першої спроби. Примітно, що сталося це уперше в історії Німеччини.

Лідер Християнсько-демократичного союзу набрав 310 голосів "За" з 316 необхідних. І це при тому, що разом ХДС/ХСС і СДПН, які обʼєдналися в коаліцію мають 328 місць у парламенті.

Пізніше голосування таки пройшло успішно. Мерц набрав 325 голосів парламентаріїв з 316 необхідних.

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