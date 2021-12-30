РФ сама "виключила себе" з міжнародного клубі, зазначила очільниця МЗС Німеччини.

Міністр закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина Анналена Бербок заявляє, що поки не бачить можливості для повернення Російської Федерації до групи індустріально розвинутих країн – це "Велика сімка" (G7).

Про це повідомляє німецьке агентство DPA.

"Звичайно, дуже болісно, що Росія виключила себе з цього кола в результаті анексії Криму", – сказала Бербок, згадавши дії Москви на кримському півострові у 2014 році.

За її словами, "після агресивних дій Росії у 2014 році, було правильним дати чітко зрозуміти, що неможливо просто продовжувати економічний порядок денний".

"На цей час неможливо передбачити, коли Росія зможе повернутися до цієї групи – нинішня ескалація не полегшує ситуацію", – наголосила глава МЗС.

Читайте такожУ Німеччині допустили зупинку "Північного потоку-2"Нагадаємо, у 2014 році після анексії Криму Росія була виключена з "Великої вісімки" – групи високорозвинених країн світу, до якої наразі входять Сполучені Штати Америки, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія та Канада.

Німеччина перейме від Британії головування у G7 на ротаційній основі з 1 січня.

Представники західних країн неодноразово заявляли, що відновлення участі РФ в міжнародному клубі пов’язано з розв'язанням проблем, які виникли в Україні.

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