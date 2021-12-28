Українська сторона цінує допомогу Німеччини, зазначив очільник Міноборони.

Українські Збройні сили отримають в січні 2022 року від уряду Німеччини мобільний госпіталь.

Про це повідомив у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

"Завдяки нашим партнерам у січні 2022 року українські Збройні сили отримають мобільний польовий госпіталь Role-2! Ми цінуємо це", – написав міністр.

За його інформацією, з 2014 року понад 160 українських військових пройшли лікування в Німеччині. Всього з 2014 року Німеччина надала понад 13 мільйонів євро на фінансування товарів медичного призначення та обладнання.

Читайте такожМета – один мільярд: у МЗС хочуть збільшення щорічної допомоги США для УкраїниРаніше тимчасова повірена у справах Сполучених Штатів Америки в Україні Крістіна Квін заявила, що США передадуть Україні більше обладнання та зброї в разі продовження агресії Російської Федерації.

Вона нагадала, що лише цього року Штати надали українській державі безпекової допомоги на 450 млн доларів, а з 2014 року передали Україні понад 2,5 млрд доларів.

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