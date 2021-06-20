Згідно з ініціативою влади, рівень шуму на всіх нових мотоциклах не має перевищувати 80 децибелів.

Близько 8 тис. мотоциклістів 19 червня виїхали на акцію протесту проти посилення законів щодо обмеження рівня шуму в Німеччині.

Організатори заявляли про участь 5 тис. осіб, але в результаті їх виявилося більше, пише DW із посиланням на поліцію Нижньої Саксонії.

Законодавство Німеччини суворо контролює рівень шуму. Невдоволення байкерів викликала ініціатива бундесрату, згідно з якою рівень шуму на всіх нових мотоциклах має бути не вище 80 децибелів.

Окрім того, штрафи за технічні маніпуляції із двигунами пропонується зробити більшими, а можливість забороняти мотопоїздки у вихідні та святкові дні на регіональному рівні - спростити.

Акція протесту проходила у форматі зоряного пробігу: учасники з різних місцевостей прямували до одного центрального пункту. До пробігу долучилися учасники мотоклубу-організатора Backbone MC Germany, а також звичайні мотоциклісти.

У поліції кажуть, що акція пройшла мирно і без ексцесів.

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Автор: Катерина Комолова