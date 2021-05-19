Молоді співочі пташки особливо вразливі до шуму. Звуки транспорту під час жвавого автомобільного руху викликають «неточності й затримки» під час навчання співу пташенят. Це також послаблює імунну систему.
Читайте такожНайбільший у світі айсберг відколовся від Антарктиди (фото)Про це пише dpa з посиланням на дослідження німецького інституту орнітології Макса Планка.
Транспортний шум здатен змінити й саму пісню птахів у довгостроковій перспективі, оскільки помилки, які пташенята роблять під час копіювання інших птахів у шумній обстановці, імовірно, лише накопичуватимуться при передачі своєму потомству.
Також науковці кажуть, що пташки, котрі зростали у шумному місці, мають слабшу імунну систему, оскільки постійні різкі звуки є джерелом хронічного стресу.
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