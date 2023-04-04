Список "небезпек", які чекають німців в Росії, збільшився.

Влада Німеччини закликала своїх громадян уникати поїздок до Росії, нагадавши про загрозу "довільного арешту" і можливе погіршення ситуації в країні.

Оновлені рекомендації для громадян Німеччини, які збираються їхати в Росію або знаходяться в країні, опублікувало німецьке МЗС. До цього відомство оновлювало рекомендації в лютому. Тоді воно радило відкласти поїздки в Росію і не відвідувати регіони, що межують з Україною.

На цей раз список "небезпек", які чекають німців в Росії, збільшився. Крім "довільного арешту" до нього увійшли: ризик терактів, крадіжки особистих речей в туристичних центрах, поширення наркотиків в клубах, ризик стати жертвою сексуального насильства, а також ризик нападу на представників ЛГБТ при "прояві прихильності на публіці".

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