Джон Кірбі заявив, що Росія зараз є ворожим середовищем для американських громадян.

Адміністрація президента США Джо Байдена все ще працює над забезпеченням зустрічі із затриманим американським журналістом Еваном Гершковичем, який утримується в російській в'язниці Лефортово в Москві.

Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що всі американці - навіть журналісти - повинні виїхати з Росії, повідомляє CNN.

"Зараз не час американцям перебувати в Росії. Якщо ви в Росії - будь то у справах, на відпочинку, будь-яка мета поїздки - вам потрібно виїхати зараз же. Росія - не найкраще місце для вас, навіть якщо ви працюючий журналіст. Росія зараз є ворожим середовищем для американських громадян. І, якщо Ви там, пора їхати", - сказав Кірбі.

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Днем раніше зі схожою заявою виступила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр, яка зазначила, що "в Росії небезпечно для американців".

Затримання американського журналіста в Росії - деталі

Кореспондент WSJ Еван Гершкович був заарештований в Росії за підозрою в шпигунстві. Російський суд відправив американського журналіса в СІЗО, справа розглядалася на закритому засіданні під грифом "Цілком таємно".

Адміністрація президента США Джо Байдена все ще працює над забезпеченням зустрічі із затриманим у Росії американським журналістом Еваном Гершковичем.