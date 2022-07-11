На думку спеціалістів, перебої пов'язані з війною в Україні.

У Норвегії в останні три місяці різко зросла кількість випадків порушення GPS-сигналів у північно-східній провінції Фіннмарк, що межує з Росією. Це призводить до проблем у роботі цивільних літаків.

Про це повідомив Dagbladet старший інженер Національного управління зв’язку Норвегії Ніколай Джеррад.

Лише за останні дні про втрату GPS-сигналу повідомили чотири літаки. Загалом з початку року зафіксували 25 таких днів - це більше, ніж за весь 2020 або 2021 роки.

"На нашу думку, це пов’язано з війною в Україні. Те, що вони посилились якраз перед масштабною кібератакою, може бути просто збігом", – зауважив представник норвезького регулятора.

За його словами, джерело перешкод розташоване на схід від кордону східної частини провінції Фіннмарк.

Водночас посольство Росії в Норвегії заявило виданню, що йому "не відомо про офіційні запити", пов’язані з перебоями в GPS.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Російській Федерації заговорили про стеження за війною в Україні за допомогою супутників. Для цього необхідно тисячі апаратів, у РФ їх тільки 161.

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