Дмитро Рогозін заявив, що в Росії лише 161 апарат.

В Російській Федерації заговорили про стеження за війною в Україні за допомогою супутників. Для цього необхідно тисячі апаратів, у РФ їх тільки 161.

Про це генеральний директор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив російському "Інтерфаксу".

"Для нас зараз найголовніша тема - це розгортання масштабного орбітального угруповання. Ми хочемо вибудувати, як то кажуть, весь харчовий ланцюжок. Чим більше буде супутників, це вкрай важливо для армії сьогодні. Вона повинна бачити, чути практично в режимі 24 години, постійно спостерігати за театром військових дій на території України", - розповів Рогозін.

За його словами, супутники можуть використовувати та для "цивільних завдань", але їх в Росії лише 161, а потрібні тисячі.

Як раніше повідомляв УНІАН, 17 березня Європейське космічне агентство відмовитися від співпраці з Росією щодо місії ExoMars у відповідь на її вторгнення в Україну.

Більш того, ЄКА висловило співчуття сім'ям всіх загиблих українців внаслідок збройної агресії Кремля і підтримало введення санкцій проти РФ.

При цьому у Росії часто трапляються неприємності з супутниками. Так, російський військовий супутник-шпигун "Космос-2555" 18 травня зійшов з орбіти та згорів в атмосфері Землі після неконтрольованого падіння.

Вас також можуть зацікавити новини: