Стрілець забарикадувався у 8-му корпусі.

У Росії у Пермському державному університеті сьогодні сталася стрілянина.

Про це повідомляє Telegram-канал 112.

Студенти залишають будівлю через вікна. Стрілець забарикадувався у 8-му корпусі. Він веде безладну стрілянину всередині будівлі вузу.

За попередніми даними, постраждали дві людини.

За непідтвердженою інформацією, під час стрілянини загинули три людини.

Студентів закликали закритися в кабінетах і залишатися на місці.

Автор: Олег Давигора