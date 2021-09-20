Студенти залишають будівлю через вікна / фото Telegram-канал 112
У Росії у Пермському державному університеті сьогодні сталася стрілянина.
Про це повідомляє Telegram-канал 112.
Студенти залишають будівлю через вікна. Стрілець забарикадувався у 8-му корпусі. Він веде безладну стрілянину всередині будівлі вузу.
За попередніми даними, постраждали дві людини.
За непідтвердженою інформацією, під час стрілянини загинули три людини.
Студентів закликали закритися в кабінетах і залишатися на місці.
Стрілець в Пермі заходить в університет і стріляє по входу
Студенти Пермського держуніверситету вистрибують з вікон, рятуючись від стрільця.
Студенти Пермського університету діляться страшними подробицями нападу