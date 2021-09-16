Поліція знайшла у стрілка два пістолети та напівавтоматичну гвинтівку.

Житель американського штату Кентуккі відкрив вогонь з вікна готелю після того, як нібито побачив внизу прибульців.

Стрілянина сталася в готелі на Кінеланд Драйв неподалік від міжштатної автомагістралі 75 в Річмонді, пише Lexington Herald Leader.

Відвідувачів готелю евакуювали, а на місце викликали службу екстреного реагування поліції Річмонда. Зрештою правоохоронці затримали 55-річного Семюеля Рідделла. У номері також була жінка, яка замкнулася у ванній.

"Містер Рідделл сказав поліції, що побачив іншопланетян на стоянці та стріляв у них", - повідомили поліцейські.

У затриманого знайшли два пістолети та напівавтоматичну гвинтівку.

Читайте такожДумав, що діти - монстри: батько вбив маленьких сина і дочку через теорії змовиЗа даними правоохоронців, ніхто з людей не постраждав, проте отримали пошкодження обстріляні машини. Крім того, одну з куль, як виявилося, стрілок випустив у сусідню житлову кімнату.

Чоловікові пред'явили звинувачення. Суд заарештував його із заставою у 25 тисяч доларів.

Раніше в США екіпаж пасажирського рейсу розповів про зустріч з НЛО. За словами працівників авіакомпанії, літак небезпечно зблизився з "довгим циліндричним об'єктом" на висоті близько 11 тис. метрів.

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Автор: Катерина Комолова