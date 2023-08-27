Хакери використовували залізничні частоти для передачі сигналу, який викликав аварійну зупинку поїздів на північному заході Польщі.

Агентство внутрішньої безпеки Польщі розслідує хакерську атаку на залізничну мережу країни, яка призвела до перебою в русі, повідомляє Reuters з посиланням на польські ЗМІ.

Відзначається, що Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) і поліція розслідують несанкціоноване використання системи, задіяної в управлінні залізничним рухом. Як пише Gazeta Wyborcza, хакери використовували залізничні частоти для передачі сигналу, який спричинив аварійну зупинку понад 20 поїздів на північному заході Польщі. Також вони транслювали гімн Росії та фрагмент промови Путіна.

Заступник координатора спецслужб Станіслав Жарін підкреслив, що Польща до будь-якого такого втручання ставиться серйозно, враховуючи недавні спроби Росії дестабілізувати ситуацію в країні.

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"Подібні спроби робляться Російською Федерацією у співпраці з Білоруссю, і в тому числі з цієї причини ми не недооцінюємо будь-які сигнали, які надходять в ABW", - сказав він.

Польща розглядає останні провокації з транспортною мережею як можливі акти диверсії з боку РФ

Раньше у місті Жешув на півдні Польщі було зафіксовано спалах небезпечного легеневого захворювання - легіонельозу. Агентство внутрішньої безпеки Польщі з'ясовує, чи міг спалах цієї хвороби бути актом саботажу, враховуючи роль міста як вузла для військових поставок НАТО в Україну,

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