Від легіонельозу в Жешуві вже загинули семеро людей, а 113 госпіталізовані.

У місті Жешув на півдні Польщі зафіксовано спалах "хвороби легіонерів" - небезпечного легеневого захворювання. Агентство внутрішньої безпеки Польщі з'ясовує, чи міг спалах цієї хвороби бути актом саботажу, враховуючи роль міста як вузла для поставок НАТО в Україну, повідомляє Bloomberg.

За даними місцевої влади, від легіонельозу в Жешуві вже загинули семеро людей, а 113 госпіталізовані. Розслідування спрямоване на виключення будь-яких зовнішніх дій, які могли призвести до спалаху, заявив представник служб безпеки Польщі Станіслав Зарин.

Місцева влада проводить тести і розраховує дізнатися джерело спалаху в понеділок, повідомила RMF Єва Леніарт, глава уряду регіону. За її словами, зараження, швидше за все, сталося через воду в системі водопостачання, і ситуація знаходиться під контролем.

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Жешув, що розташований приблизно в 100 кілометрах від українського кордону, став воротами для гуманітарної допомоги і військових поставок Заходу з тих пір, як 18 місяців тому Росія почала своє вторгнення.

Місто з населенням близько 200 000 людей є транзитним вузлом для багатьох офіційних осіб, які прямували до Києва, включаючи президента США Джо Байдена, канцлера Німеччини Олафа Шольца і президента Франції Еммануеля Макрона.

Легіонельоз - що це за хвороба

Легіонельоз, або "хвороба легіонерів" - це тип пневмонії, що викликається бактеріями легіонели (L. pneumophila), яка в середньому призводить до смерті в 5-10% випадків. Проти "хвороби легіонерів" існують лікарські препарати, але поки немає вакцини.

Захворювання протікає, як правило, з вираженою лихоманкою, загальною інтоксикацією, ураженням легенів, центральної нервової системи, органів травлення. Люди можуть захворіти, якщо вдихають краплі води або ковтають воду, що містить бактерії.

Диверсійна діяльність Росії в Польщі

Польська влада цього року затримала як мінімум 15 осіб, звинувачених у шпигунстві на користь Росії. У березні в МВС Польщі заявили, що підозрювані намагалися зірвати поставки техніки, зброї та допомоги Україні.

ЗМІ повідомляли, що Росія вербує диверсантів через Інтернет, віддаючи перевагу молодим людям у віці близько 20 років, а також біженцям, в тому числі з України.

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