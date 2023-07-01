За даними Міноборони Польщі, попередньо виявлений предмет є метеорологічним зондом.

Поліція Польщі в п'ятницю у районі населеного пункту Бранево, на кордоні з Калінінградом вилучила предмет, схожий на повітряну кулю, та передала її армії.

Як повідомив PAP представник польської поліції, близько 12.00 поліція Бранево отримала повідомлення від місцевого мешканя про те, що він знайшов предмет, схожий на повітряну кулю. На місце виїхав поліцейський патруль, який вилучив предмет і передав армії.

Як повідомило міністерство національної оборони Польщі, попередньо виявлений в районі Бранево предмет є метеорологічним зондом.

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У Міноборони зазначили, що наразі інцидент розслідується відповідними службами.

Раніше в Польщі вже повідомляли про схожу подію

Так, 3 червня фрагменти повітряної кулі з написами на кирилиці виявили у польському місті Калішки.

Зазначалося, що об'єкт міг бути запущений з метою шпигунства, оскільки його знайшли на полі за 4 кілометри від населеного пункту Бяла Піска, за кілька кілометрів від якого знаходиться полігон і військова частина.

Наприкінці квітня польська влада офіційно підтвердила, що неподалік міста Бидгощ виявили уламки об'єкта, схожого на ракету "повітря-земля". Наголошувалося, що на уламках виявили написи російською мовою, що може свідчити про те, що ракета була радянською. При цьому бойової частини у ній не було. Пізніше ЗМІ повідомляли, що знайдена ракета могла бути російською Х-55. Її могли запустити з російського літака, який був у повітряному просторі Білорусі.

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