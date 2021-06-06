Доньку, яка з'явилася на світ у п'ятницю, назвали на честь Єлизавети ІІ та принцеси Діани.

Принц Гаррі й Меган Маркл оголосили про народження другої дитини - доньки, яку назвали Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор.

Про це повідомляє BBC із посиланням на заяву королівського подружжя.

Дитина народилася у п'ятницю, 4 червня, в міста Санта-Барбара (штат Каліфорнія, США) об 11:40 ранку за місцевим часом. Зазначається, що дитина й матір почуваються добре.

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Дівчинку назвали на честь її прабабусі королеви Єлизавети ІІ. Друге ім'я дали на честь матері принца Гаррі принцеси Діани.

Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор є 11-м правнуком королеви і восьмою в черзі на трон.

У повідомленні-подяці на сайті пари Archewell сказано: "4 червня ми були благословенні появою нашої доньки Лілі".

"Вона означає для нас більше, ніж ми коли-небудь могли собі уявити, і ми як і раніше вдячні за любов і молитви, які ми отримували і з усього світу. Дякую за вашу незмінну доброту і підтримку в цей особливий час для нашої родини" , - сказано в заяві пари.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив привітання сім'ї в Twitter.

Принц Гаррі і Меган Маркл одружилися в травні 2018 року: церемонія пройшла в Віндзорському замку. Перша дитина Гаррі й Меган - Арчі Гаррісон Маунтбеттен-Віндзор - народився 6 травня 2019 року.

З квітня минулого року принц Гаррі і його дружина Меган офіційно припинили виконувати королівські обов'язки. Вони не можуть більше користуватися своїми королівськими титулами, тобто до них більш не повинні звертатися "Ваша королівська високість". При цьому вони залишилися герцогом і герцогинею Сасакськими, а Гаррі зберіг титул принца, який дістався йому при народженні.

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Автор: Олександр Топчій