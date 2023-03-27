У нову дивізію увійдуть не тільки "Білгород" та "Хабаровськ", а й "інші субмарини".

У Російській Федерації заявили, що об'єкти базування носіїв суперторпед "Посейдон" будуть готові вже в 2024 році. У Москві вказали, що нові підводні човни "будуть вирішувати завдання стратегічного стримування".

"Будівництво об'єктів берегової інфраструктури в новому пункті базування атомних підводних човнів спеціального призначення "Бєлгород" і "Хабаровськ", які стануть носіями суперторпед "Посейдон", буде завершено на початку 2024 року", - повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

Відзначається, що в нову дивізію в складі підводних сил Тихоокеанського флоту увійдуть "Бєлгород" і "Хабаровськ", а також "інші субмарини", які "братимуть участь у вирішенні завдання стратегічного стримування".

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Торпеда "Посейдон" - що відомо

Торпеда "Посейдон" здатна нести ядерний компонент. Ще в 2018 році президент РФ Володимир Путін оголосив про систему "Посейдон", назвавши її "інноваційною" новою зброєю.

При цьому нести ці торпеди може підводний човен "Бєлгород", який спустили на воду в 2019 році, а в 2020 році повинні були передати ВМС РФ після випробувань, але їх відклали нібито через пандемію коронавірусу. Всього на борту "Бєлгорода" може бути до восьми "Посейдонів".

12 листопада 2022 року стало відомо, що Москва готувалася до випробування "Посейдона", але в останній момент кораблі покинули полігон.

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