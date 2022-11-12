У Вашингтоні не виключають, що Росія може спробувати знову випробувати торпеду, але вода в районі випробувань незабаром почне покриватися льодом.

Росія готувалася до випробування торпеди з ядерною боєголовкою "Посейдон", але в останній момент кораблі покинули полігон.

Як пише CNN з посиланням на високопоставленого американського чиновника, серед кораблів, які брали участь у підготовці, був модифікований для спеціальних операцій підводний човен з крилатими ракетами "Бєлгород".

Однак судна повернулися в порт, так і не провівши випробувань. США вважають, що росіяни могли зіткнутися з технічними труднощами.

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"Це можна розглядати як частину ширшої картини і недавньої військової практики Росії, що відправляє погано навчені і недостатньо оснащені війська в Україну. Військова промисловість Росії переживає непрості часи, і ми також бачимо, що санкції Заходу щодо високотехнологічної військової продукції дають ефект і повинні продовжуватися", - сказав CNN західний дипломат.

У Вашингтоні не виключають, що Росія може спробувати знову випробувати торпеду, але відзначають, що вода в районі випробувань незабаром почне покриватися льодом, що обмежить вікно для операцій.

Торпеда Посейдон і підлотка "Бєлгород": що відомо

Торпеда "Посейдон" здатна нести як звичайні, так і ядерні боєприпаси. Ядерна силова установка дає "Посейдону" практично безмежну дальність польоту.

Президент РФ Володимир Путін вперше оголосив про існування системи "Посейдон" у своєму зверненні до нації у 2018 році, назвавши її "інноваційною" новою зброєю. "Ядерний енергоблок унікальний своїми невеликими розмірами, що пропонує при цьому дивовижне співвідношення потужності і ваги. Він у сто разів менший за ті, що стоять на сучасних підводних човнах, але все ж могутніший і може у 200 разів швидше переходити в бойовий режим, тобто виходити на максимальну потужність", - сказав тоді Путін.

"Бєлгород" на сьогодні є найдовшим підводним човном (понад 180 м) в океані. Підлотка спущена на воду в 2019 році і повинна була бути передана ВМФ Росії в 2020 році після випробувань, але ті були відкладені нібито через пандемію коронавірусу. Терміни першого розгортання субмарини не вказані.

"Бєлгород" може нести до восьми "Посейдонів", хоча деякі експерти з озброєння кажуть, що її корисне навантаження, найімовірніше, складе шість торпед.

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