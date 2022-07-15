З чим пов'язана кримінальна справа, за якою Кисельов оголошений в розшук, поки невідомо.

Колишнього гендиректора російського телеканалу НТВ Євгена Кисельова, який в останні роки працював на українському телебаченні, оголосили в розшук в Росії.

На початку квітня російська влада внесла його до реєстру "іноземних агентів", мотивуючи це зв'язками з Україною. З чим пов'язана кримінальна справа, за якою Кисельов оголошений в розшук, поки невідомо, повідомляє Бі-бі-сі.

З картки Кисельова, яка з'явилася в базі розшукуваних осіб МВС Росії, можна зрозуміти тільки те, що розшук ведеться в рамках кримінальної справи, але за якою статтею Кримінального кодексу РФ вона порушена, не уточнюється (це загальна практика).

Кисельов у розмові з кореспондентом Бі-бі-сі в Україні сказав, що не розуміє, у зв'язку з чим порушено кримінальну справу. Він припустив, що підставою могло стати розслідування, розпочате ще в 2016 році. За його словами, він сам вже не пам'ятає, в чому була суть тієї справи. Журналіст при цьому не виключив, що проти нього могли порушити і нову справу, про яку йому нічого не відомо.

"Я нічого не збираюся робити. Я їх усіх посилаю курсом російського корабля", - сказав Кисельов.

Мін'юст Росії 5 квітня вніс журналіста Кисельова до реєстру фізичних осіб, що виконують функції іноземного агента. Це новий реєстр - окремий від списку ЗМІ, що виконують функції іноземного агента, які російська влада інтенсивно наповнювала з весни 2021 року.

Євген Кисельов на телебаченні

Телеведучий з 2008 року працює в Україні, зараз він веде програму "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24".

У минулому Кисельов працював політичним оглядачем і медіаменеджером найбільших російських телеканалів. Він був директором НТВ до приходу нової команди, лояльної до Кремля.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня мін'юст Росії вніс до реєстру "іноземних агентів" шахіста Гаррі Каспарова і бізнесмена Михайла Ходорковського. Вони потрапили в список фізичних осіб - "іноагентів" за "здійснення політичної діяльності".

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