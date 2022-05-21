Ходорковський і Каспаров потрапили в список "іноагентів" за "здійснення політичної діяльності".

Мін'юст Росії вніс до реєстру "іноземних агентів" шахіста Гаррі Каспарова і бізнесмена Михайла Ходорковського.

Як повідомляє "Медуза", Ходорковський і Каспаров потрапили до списку фізичних осіб - "іноагентів" за "здійснення політичної діяльності".

Ходорковського Мін'юст Росії пов'язав з Україною, а Каспарова - з Україною і Human Rights Foundation.

Нагадаємо, раніше в список "іноагентів" потрапив репер Алішер Моргенштерн.

Зараз у списку фізосіб - "іноагентів" сім осіб. Ходорковський, Каспаров, а також ведучий Євген Кисельов, журналіст Матвій Ганапольський, соратник Олексія Навального Леонід Волков, політик Володимир Кара-Мурза і репер Алішер Моргенштерн.

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