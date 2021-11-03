Ан-12 впав в районі села в Іркутській області та загорівся.

У Росії в Іркутській області неподалік від села Пивовариха впав і загорівся літак Ан-12.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, лайнер зник з радара о 19:45 за місцевим часом, заходячи на друге коло.

"Він звалився в районі села Пивовариха та загорівся. Літак прямував від Якутська до Іркутська. Рятувальники вже на місці, ліквідують загоряння", – йдеться в повідомленні.

Оновлено. За інформацією Telegram-каналу "Лента дня", на борту літака перебували семеро людей, всі вони загинули.

Читайте такожУ Росії розбився пасажирський літак - всі 28 людей загинули (фото, відео) До цього повідомлялося про двох загиблих із восьми людей, які перебували в літаку.

Як пише Telegram-канал Лентач, Сибірський Авіаційний центр підтвердив інформацію про катастрофу Ан-12.

Повідомляється, що літак належить білоруській авіакомпанії "Гродно", він виконував вантажний рейс. Причиною аварії могли стати помилка пілотування і технічна несправність.

Нагадаємо, у вересні у Росії розбився літак з 16 пасажирами на борту, чотири людини загинули.

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Автор: Катерина Шварц