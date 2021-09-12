В оперативному штабі з ліквідації наслідків катастрофи вважають, що інцидент стався через відмову техніки. Також називалася версія помилки пілотування.

У Росії під Іркутськом літак L-410 з 16 пасажирами на борту впав в ході повторного заходу на посадку в умовах туману, загинули четверо людей.

Про це повідомляє Інтерфакс.

"Літак зазнав аварії, впавши з низької висоти, чотири людини вижили, один - в критичному стані, 11 - затиснуті в салоні", - розповів співрозмовник агентства.

За його словами, пожежі в літаку вдалося уникнути.

Читайте такожІран і МАГАТЕ домовилися про відновлення співпраціL-410 слідував за маршрутом Іркутськ-Казачинське, повідомило "Інтерфаксу" інформоване джерело. Як зазначив співрозмовник агентства, на борту 16 осіб, у тому числі два члени екіпажу.

Міністерство з надзвичайних ситуацій і губернатор регіону повідомляють, що всі, хто був на борту, вижили. Разом з тим джерело в оперативному штабі повідомило "Інтерфаксу", що отримана інформація про те, що пілот, можливо, загинув.

В оперативному штабі з ліквідації наслідків катастрофи вважають, що інцидент стався через відмову техніки. Також називалася версія помилки пілотування.

Порушено кримінальну справу про порушення правил безпеки експлуатації транспорту.

Пізніше в прес-службі уряду регіону "Інтерфаксу" повідомили, що жертвами аварії літака в Іркутській області стали чотири людини.

"Четверо загиблих", - сказав співрозмовник агентства.

Решта дев'ять пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості, в основному - переломи. Постраждалим надається медична допомога на місці, додав він.

Нагадаємо, раніше у Тбілісі літак здійснив аварійне приземлення через загрозу вибуху. А біженка з Афганістану народила прямо в літаку. Через відсутність медиків їй допомагали бортпровідники.

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Автор: Катерина Гірник