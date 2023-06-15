Зазначається, що військовополоненим у Росії загрожує довічне ув'язнення.

У Росії судять 22 захисників "Азовсталі". Слідство країни-агресора назвало наших бійців "терористичною групою", яка нібито причетна до спроби повалення окупаційної влади на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей.

Видання Associated Press повідомило, що полонені українці є членами полку спецпризначення Нацгвардії "Азов", який захищав Маріуполь від російської армії.

Російська влада визнала батальйон "Азов" терористичною групою. Підсудних звинувачують у причетності до "терористичної організації" та участі в акції з повалення проросійської влади в Донецькій області. У разі засудження їм загрожує від 15 років до довічного ув'язнення.

З 24 осіб, яким пред'явлені звинувачення, двоє були обмінені на російських військовополонених в рамках обміну полоненими. З решти 22 підсудних, які постають перед судом, вісім - жінки, які, як повідомляється, працювали кухарями в батальйоні "Азов".

Бої за Маруполь - головні новини

Росія захопила Маріуполь у 2022 році після трьох місяців боїв і знищення квітучого українського міста, в результаті чого він перетворився на тліючі руїни. При цьому частина українських захисників сховалися на сталеливарному заводі "Азовсталь", але у травні 2022 року вони здалися російським військам за домовленістю між урядами. Цей крок був необхідний, щоб зберегти життя українців.

На сьогоднішній день частина полонених бійців з "Азовсталі" повернулися додому в рамках обмінів, але в російському полоні, станом на 11 січня, перебували близько двох тисяч захисників.

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