Проїзд повз металургійний комбінат офіційно закрито окупантами на ремонт з "міркувань безпеки".

На території "Азовсталі" в Маріуполі російські окупанційні війська облаштовують військову базу. Будівлі комбінату сильно пошкоджені.

"Так виглядає Азов-Сталь на зараз. Росіяни продовжують розмінувння та облаштування військової бази на території заводу. Проїзд повз Азовсталь офіційно закрито на ремонт з міркувань безпеки окупантів", - повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram

У прес-службі металургійного комбінату "Азовсталь" зазначили, що на відео, яке опублікував радник мера Маріуполя, видно, що більшість корпусів і цехів заводу сильно пошкоджені, а подекуди повністю зруйновані, металеві конструкції понівечені, але деінде є кабіни кранів, пофарбовані в кольори українського прапора.

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Ситуація в Маріуполі та на "Азовсталі" - що відомо

На початку квітня Андрющенко повідомив, що росіяни готуються оборонятися. За його словами, окупанти укріплють мости, заводи "Азовсталь" та Ілліча, а також територію порту. Крім того, загарбники в Маріуполі розглядали варіант мобілізації студентів для війни з Україною.

Також окупанти почали розчистку біля зруйнованої "Азовсталі" для будівництва укріплень.

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