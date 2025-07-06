З цього літака мали стрибати парашутисти.

У Росії впав черговий літак. Цього разу на Забайкаллі "здійснив жорстку посадку", за інформацією російських ЗМІ, Ан-2.

На борту легкомоторного літака Добровільного товариства сприяння армії, авіації і флоту (ДТСААФ) у цей момент було 11 осіб, пише Telegram-канал BAZA.

Повідомляється, що він упав у районі Читинського району Забайкальського краю. Йому для цього знадобилося всього 16 хвилин після зльоту.

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"На борту перебували 10 парашутистів і 1 член екіпажу. За попередніми даними, унаслідок жорсткої посадки постраждали 6 осіб, загиблих немає. Загоряння не сталося. Зараз на місці працюють 37 осіб", - пише ЗМІ.

Інші випадки авіакатастроф у Росії

Раніше УНІАН повідомляв, що в Росії вже не раз падав літак із парашутистами на борту. Так, у жовтні минулого року це сталося в Ставропольському краї. Тоді на борту перебувало 10 осіб.

Крім того, ми розповідали про падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області та про подальші маніпуляції російської сторони. На борту попередньо було 74 людини. Усі вони загинули.

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