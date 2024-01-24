Гладков зірвався з місця.

У Росії "на голову" мешканцям Бєлгородської області, ймовірно, впав військовий літак важковаговик Іл-76.

Оновлено 11:45 За даними російського "112", на його борту, ймовірно, загинули 74 людини.

Літак міг зазнати аварії в районі хутора Кривого, пише Baza. На цю мить оперативні служби РФ перевіряють інформацію про його падіння, вказують росЗМІ.

За даними джерела Української правди, Збройні сили України підтвердили факт падіння літака. У Генштабі стверджують, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300, зазначає ЗМІ.

На інцидент відреагував губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

"Зараз на місці працюють слідча група і співробітники МНС. Змінив свій робочий графік і виїхав в район. Всі подробиці пізніше", - написав він у Telegram.

За даними джерела "112", на борту ІЛ-76, який впав під Бєлгородом, попередньо, було 63 людини. Їх доля уточнюється.

Також там повідомляють, що місце аварії оточили військові.

"Місце аварії Іл-76 під Бєлгородом оточили військові. Уламки від літака розлетілися на кілька кілометрів. Про це повідомило наше джерело", - пише "112".

Також в мережі стали з'являтися перші фото з наслідками падіння літака.

У РФ впала ракета "Калібр"

Раніше Росія сама на себе приземлила ракету "Калібр". Боєголовка 13 січня впала в Краснодарському краї РФ в день повітряної атаки окупантів по Україні. За словами військового експерта Яна Матвєєва, ракету хотіли запустити по містах України, але щось пішло не так.

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