Вибори, що відбулися, були визнані міжнародними спостерігачами нечесними.

У столиці Сербії Белграді проходять багатотисячні протести. Люди вийшли на вулиці, вимагаючи скасувати результати парламентських і місцевих виборів, які відбулися тиждень тому.

Про це пише Reuters. Зазначається, що вибори в Сербії були визнані міжнародними спостерігачами нечесними.

Джерело агенства повідомило, що поліція застосувала по протестувальниках перцевий балончик. Це сталося після того, як люди спробували прорватися до столичної ратуші, де розташована місцева виборча комісія. У будівлі розбиті вікна.

Представники опозиційної коаліції "Сербія проти насильства" Срджан Мілівоєвич і Володимир Обрадович намагалися відкрити двері мерії, проте потрапити всередину не змогли. У цей час їх активно підтримували протестувальники, скандуючи "заходьте, заходьте" і "не здавайтеся".

Ще один представник "Сербії проти насильства" Марініка Тепіч оголосила голодування з моменту виборів, вимагаючи скасування результатів голосування.

Зазначається, що поліція відтіснила протестувальників від будівлі ратуші. У ЗМІ вже з'являються кадри розгонів людей, також повідомляється про затримання.

Вибори в Сербії

Минулого тижня в Сербії відбулися парламентські вибори. Перемогу на них здобула партія президента країни Олександра Вучича. Правляча "Сербська прогресивна партія" набрала 46,72% голосів виборців.

Пізніше Міжнародна моніторингова місія заявила, що партія мала несправедливу перевагу. Це обумовлено упередженістю ЗМІ, неналежним впливом президента Сербії і порушенням під час виборів. Зокрема, мав місце підкуп виборців. Своєю чергою, Вучич стверджує, що вибори були чесними.

Опозиційний альянс "Сербія проти насильства" посів на виборах друге місце. Її підтримали 23,56% виборців.

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