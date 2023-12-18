Демонстранти не згодні з результатами виборів.

На вихідних у Сербії пройшли парламентські вибори, на яких, за попередніми даними, перемогла партія президента Олександра Вучича. Правляча Сербська прогресивна партія набрала 46,5% голосів.

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували порушення: несправедливу конкуренцію, упередженість медіа та підкуп виборців. На демонстрацію на знак незгоди з результатами вийшли прихильники опозиційного прозахідного блоку.

У Белграді 18 грудня стартував мітинг протесту, організований опозиційною коаліцією "Сербія проти насильства". Учасники мітингу виступили перед будівлею Асамблеї Белграда, після чого попрямували до Республіканської виборчої комісії (РВК). Вони обіцяють надати докази порушень на парламентських виборах, повідомляти N1.

Член РВК Сербії Йован Раджич заявив, що легітимність і законність виборчого процесу порушені обробкою голосів і діяльністю правлячої коаліції. Він звинуватив владу в "карусельних" голосуваннях і навів у приклад випадки висадки цілих автобусів "виборців" на дільницях під охороною. Він оголосив про намір звернутися в РВК з вимогою про скасування результатів, підкресливши, що подія є не реальними виборами, а імітацією.

Кандидат у мери Белграда від коаліції "Сербія проти насильства" Володимир Обрадович заявив, що він не визнає результати виборів у столиці, і стверджує, що вони були "вкрадені".

"Ми не можемо прийняти результати виборів у Белграді, ви всі були свідками численних порушень", - зазначив Обрадович, додавши, що учасники коаліції подадуть докази в РВК і чекають скасування виборів.

Ситуація в Сербії

У Сербії зареєстрували філію Російської громадської організації "Інша Україна", яку після обміну в РФ створив обвинувачений у держзраді колишній український політик Віктор Медведчук. Про це повідомляють журналісти "Схем" (Радіо Свобода).

Керівником підрозділу організації став кандидат у депутати парламенту Сербії Драган Станоєвич, який публічно підтримує російську агресію.

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