У Цюріху проходить судовий процес у справі керівників швейцарської "дочки" Газпромбанку.

Четверо колишніх банкірів з нині закритої швейцарської філії російського банку "Газпромбанк" постали перед судом за звинуваченнями в тому, що вони не перевірили належним чином рахунки, відкриті на ім'я російського віолончеліста, пов'язаного з президентом Володимиром Путіним.

Судовий процес в окружному суді Цюріха в середу заснований на інформації про секретні фінансові потоки, виявлені в витоках Панамських документів в 2016 році, в яких фігурує музикант і друг дитинства Путіна Сергій Ролдугін, пише The Guardian.

Суд допускає, що член кола друзів Путіна допоміг направити мільйони за кордон і що фінансові службовці, можливо, закривали очі на такі потоки.

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Колишнім співробітникам Газпромбанку - трьом уродженцям Росії і одному уродженцю Швейцарії, чиї імена не можуть бути названі за швейцарським законодавством, - пред'явлено звинувачення в тому, що вони не змогли належним чином перевірити, чи дійсно Ролдугін, який був клієнтом банку з 2014 по 2016 рік, володів активами в банку. Швейцарські прокурори запросили сім місяців для банкірів.

У документах, поданих при відкритті рахунків, перераховані очікувані транзакції на суму 11,5 млн швейцарських франків (12,2 млн доларів). В обвинувальному висновку не вказано, скільки з них могло надійти в банк.

"Загальновідомо, що президент Росії Путін офіційно має дохід трохи більше 100 000 швейцарських франків і не багатий, але насправді має величезні активи, якими керують близькі йому люди", - йдеться в обвинувальному висновку.

У документі йдеться, що Газпромбанк вів рахунки, незважаючи на "рясні" повідомлення ЗМІ про відносини Ролдугіна з Путіним, в тому числі про те, що він був хрещеним батьком однієї з дочок Путіна.

Справа "дочки" Газпромбанку: деталі

На тлі повномасштабного російського вторення в Україну і масових санкцій проти агресора, до суду Швейцарії надійшов позов проти чотирьох співробітників швейцарської "дочки" "Газпромбанку".

У жовтні 2022 року Gazprombank Switzerland оголосив про припинення своєї діяльності.

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