Прокуратура Цюріха звинувачує главу банку і ще трьох співробітників у відсутності "належної обачності".

На тлі повномасштабного російського вторення в Україну і масових санкцій проти агресора, до суду Швейцарії надійшов позов проти чотирьох співробітників швейцарської "дочки" "Газпромбанку".

Як повідомляє Financial Times, перед судом в Цюріху 8 березня 2023 року постануть одразу кілька високопоставлених співробітників банку Gazprombank Switzerland.

Прокуратура Цюріха звинувачує главу банку і ще трьох співробітників у відсутності "належної обачності" при проведенні фінансових операцій за участю "політично значущих персон".

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Згідно з обвинувачульним висновком банкіри проявили злочинну недбалість, коли дозволили відкрити рахунки в Швейцарії від імені віолончеліста Сергія Ролдугіна, не поставивши під сумнів походження коштів, що проходять по рахунках.

Як йдеться в матеріалі, Ролдугін є другом молодості президента РФ Володимира Путіна.

Співробітники банку підписали заяву про те, що віолончеліст не є "політично значущою особою". В іншому випадку йому довелося б пройти додаткову перевірку.

Відкриті в Швейцарії рахунки вказували на те, що Сергій Ролдугін мав активи на суму не менше 50 мільйонів доларів і планував щорічно переводити в країну більше понад 10 мільйонів.

Прокуратура запросила для обвинувачених сім місяців позбавлення волі умовно.

Війна в Україні та "Газпромбанк"

Газпромбанк - один з найбільших банків агресора. Включений Банком Росії до переліку системно значущих кредитних організацій. У складі регіональної мережі "Газпромбанку" 20 філій. До групи "Газпромбанку" входять російський "Кредит Урал Банк" таі три зарубіжних банки - "Белгазпромбанк" (Білорусія), "Арексімбанк" (Вірменія) і Gazprombank (Switzerland) Ltd в місті Цюріху (Швейцарія)

Контрольний пакет Gazprombank Switzerland належить агресору.

Роль Ролдугіна як "гаманця" для Путіна була розкрита в 2016 році в "Ппанамських документах " - розслідуванні, опублікованому Guardian у співпраці з іншими ЗМІ, включаючи Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів у Вашингтоні і німецьку газету Sueddeutsche Zeitung.

30 серпня 2017 гда в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Путін визнав "Панамські документи" нападом на нього.

У 2018 році швейцарський регулятор фінансових ринків (FINMA) дійшов висновку, що місцева "дочка" "Газпромбанку" серйозно порушила вимоги комплексної перевірки по боротьбі з відмиванням грошей в період з 2006 по 2016 рік. Після цього FINMA подав скаргу в кантональну прокуратуру в Цюріху, ініціювавши офіційне кримінальне розслідування щодо кредитної організації.

У жовтні 2022 року Gazprombank Switzerland оголосив про згортання своєї діяльності.

19 серпня 2022 року стало відомо про те, що саме через російський "Газпромбанк" окупанти отримують зарплату за ведення війни в Україні.

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